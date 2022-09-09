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Annelerin direnişi bin 102'inci gününde

Yerel Haberler

Annelerin direnişi bin 102'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 102'nci gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 102'nci gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 102'nci gününde de devam ediyor. 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı'nın eniştesi Agit Demir, eyleme Hazro ilçesi Dadaş köyünden katıldığını ve baldızının PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti. Baldızının ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve oradan alınıp dağa götürüldüğünü söyleyen Demir, "Helin Bozanlı Lice ilçesinde örgüt tarafından kaçırıldı. 12 yaşındaydı, 11 yıl oldu hiçbir haber alamadık. Eğer HDP tarafından kaçırıldıysa sorumlusu onlardır. Helin oradan kaç gel, devlete teslim ol. İçişleri, Adalet Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize yardımcı oluyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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