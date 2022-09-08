Annelerin direnişi bin 102 gününde

HDP önündeki ailelerin Pkk'ya karşı direnişi sürüyor

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 102. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 102'nci gününde de devam ediyor. Eyleme Hazro ilçesi Dadaş köyünden katıldığını ve 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı'nın eniştesi Agit Demir, baldızının PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti. Baldızının ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve oradan alıp onu dağa götürüldüğünü hatırlatan enişte Demir, "Helin Bozanlı Lice ilçesinde örgüt tarafından kaçırıldı. 12 yaşındaydı, 11 yıl oldu hiçbir haber alamadık. Eğer HDP tarafından kaçırıldıysa sorumluluğu onlardır. Helin oradan kaç gel devlete teslim ol. İçişleri, adalet bakanlığımız ve cumhurbaşkanımız bize yardımcı oluyor" dedi.