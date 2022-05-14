Anneler ve çocukları buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anneler ve çocukları buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Anneler ve çocukları buluştu

Yıldırım Belediyesi, 'Anneler Günü' dolayısıyla Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencilerini ve annelerini düzenlediği 'Anne Çocuk Şenliği'nde bir araya getirdi.

Yıldırım Belediyesi, ' Anneler Günü' dolayısıyla Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencilerini ve annelerini düzenlediği 'Anne Çocuk Şenliği'nde bir araya getirdi.

Kreş bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmesi ve öğrendiklerini ailelerine gösterebilmesi amacıyla birbirinden eğlenceli atölye etkinlikleri hazırlandı. Çocukların anneleriyle çiçek ekip yemek yiyerek keyifli dakikalar geçirmesiyle başlayan etkinlik çuval yarışmasında ekip olan anne ve çocukların rakipleriyle kıyasıya mücadele etmesiyle devam etti. Etkinlik sonunda müzik eşliğinde drama etkinliklerini icra eden çocuklar gösterideki performanslarından dolayı annelerinden tam not aldı. Program miniklerin hazırladıklarını Anneler Günü hediyesini annelerine vermesiyle sona erdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Belediyesi, Anneler Günü, Atölye, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title