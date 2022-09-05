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Anneler ve çocukları birlikte kamp yaptılar

Yerel Haberler

Anneler ve çocukları birlikte kamp yaptılar

Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi hafta sonu anneler ve çocuklarıyla doldu taştı.

Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi hafta sonu anneler ve çocuklarıyla doldu taştı. Anneler ve çocukları, hafta sonu unutulmaz bir kamp yaşadı. Bu yıl ilk defa düzenlenen "Anne-çocuk kampı" renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum Belediyesi, her kesimden ve her yaştan insana hitap eden birbirinden farklı etkinliklerle Çorum'un sosyal ve kültürel yaşamına renk katmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi, 'En Baba Kamp' etkinliklerinin bir benzerini de anne ve çocukları için gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen "Anne-çocuk kampı" Çorumlu Obası'nda yapıldı. Çocuklarıyla birlikte kampa katılan anneler, hafta sonu Çorumlu obası'nın yatılı misafiri oldu.

Dolu dolu geçen kamp etkinliklerinde hoşça vakit geçiren anneler ve çocuklar, unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı. Çorum Belediyesi tarafından sunulan ikramlarla birlikte kamp ateşi etrafında sıra dışı bir gece geçiren misafirler, sanatsal ve sportif etkinliklere de katılarak stres attı. Kamptaki etkinliklere Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın da konuk oldu.

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği "Anne-çocuk kampı" katılımcılardan tam not aldı. Düzenlenen etkinliklerle doğanın tadını çıkaran anne ve çocuklar, kampla ilgili düşüncelerini dile getirirken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederek, kampın her yıl tekrarlanmasını istediler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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