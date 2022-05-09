Anneler Günü'nü annelerinden 8 bin kilometre uzakta kutladılar

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Eğitim için ülkeleri Ruanda'dan Düzce'ye gelen öğrenciler, Anneler Günü'nü evlerinden 8 bin kilometre uzakta geçirdiler. Engelli iki çocuk annesi Fatma Arslan'ı ziyaret eden öğrenciler, Düzceli annenin elini öpüp çiçek hediye ederek, çay servisi yaptı.

Düzce Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde eğitim görmek için 3 yıl önce Düzce'ye gelen Ruandalı öğrenciler, Anneler Günü'nü annelerinden 8 bin kilometre uzakta geçirdiler. Anneler Günü'nde Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği'nin öncülüğünde yaklaşık 30 yıldır biri bedensel, diğeri zihinsel engelli iki çocuğuna el ayak olmaya çalışan 50 yaşındaki Fatma Arslan'ı ziyaret eden öğrenciler, Fatma Arslan'ın elini öperek çiçek hediye ettiler. Ziyarete gelen öğrenciler için çay demleyen Fatma Arslan'ın çay servisini de öğrenciler kendileri yaptı.

Ruandalı öğrenci Abdülbasri Kananura, " Düzce Üniversitesi'nde öğrenciyim. İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyorum. Bugün Anneler Günü, biz de Düzce'de arkadaşlarımla birlikte küçük hediyelerimizi alıp bir anneyi ziyaret ettik. Ailelerimiz uzakta olduğu için onların yerine de bir yerde burada hasret giderdik. 3 yıldır Düzce'deyim. Ailelerimizi çok özledik. Özlemlerimiz de günden güne artıyor. Geçtiğimiz yıllarda ben de annemin gününü kutluyordum ama bu sene imkansızlıklar nedeniyle kutlayamadım. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bu vesile ile bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Yıldız, "İki özel evladına bakan ve yaklaşık 25-30 senedir onlarla hemhal olan, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve bundan da gocunmayan bir annemizi ziyarete geldik. Ziyarete de Ruandalı, memleketlerinden 8 bin kilometre uzakta olan ve Düzce Üniversitesi'nde okuyan, yaklaşık 3 yıldır annelerini göremeyen kardeşlerimiz ile birlikte buradayız. Bu anlamlı güne farklı bir anlam katmak istedik. Hem Ruandalı kardeşlerimizin uzaktaki annelerinin hem de diğer bütün annelerin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Fatma Arslan, "Onları tanımaktan dolayı mutlu oldum. Ziyaretleri beni mutlu etti. Onların da Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel