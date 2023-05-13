Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Altındağ Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Anneler Günü öncesinde şehit anneleri ve eşleri ile bir araya geldi.

Altındağ Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Anneler Günü öncesinde şehit anneleri ve eşleri ile bir araya geldi.

Anneler Günü öncesinde Altındağ Belediyesi ve TÜGŞAV şehit aileleri ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi. Birçok şehit annesi ve şehit eşinin katıldığı programda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek kırmızı gül dağıttı.

"Rabbim vatan sevgisini ve anne sevgisini herkese nasip etmiyor"

Tüm şehit annelerinin ve eşlerinin gününü kutlayan Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Annelerimizin günü kutlu olsun. Allah onları başımızdan eksik eylemesin. Rabbim vatan sevgisini ve anne sevgisini herkese nasip etmiyor, o nasip etmedikleri ile yol yürümeyi de bize nasip etmesin. Birileri Kandil'le FETÖ ile Avrupa ile Amerika ile yol yürüyor olabilir ama biz şehit aileleriyle şehit annelerimizle kahraman gazilerimizle yol yürümekten şeref duyuyoruz. Onların duasını aldığımız sürece sırtımızın yere gelmeyeceğine eminiz" diye konuştu. - ANKARA