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Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret
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Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit kamu görevlisi Mehendis Üstündağ'ın kıymetli emaneti, eşi Nezahat Üstündağ ile kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş evlerinde ziyaret edilerek, bu özel gün vesilesiyle kendilerine minnet ve şükran duyguları iletildi.

Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız."

Şehit aileleri, Anneler Günü'nde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, devletin kendilerini unutmamasından ötürü teşekkürlerini dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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