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Anneler Günü'nde annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Anneler Günü'nde annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'nde

Beyoğlu Belediyesi Anneler Günü'nde annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtacak.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi Anneler Günü'nde annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtacak.

Saat 21.00'de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak etkinlik, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarının kuleye yansıtılmasıyla başlayacak. Beyoğlu'ndaki şehit annelerinin fotoğraflarıyla Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler de Galata Kulesi'ne yansıtılacak. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Hanım'ın mesajı kuleden Türkiye'ye izletilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın fotoğraflarının yansıtılacağı Galata Kulesi'nde sosyal medyadan fotoğraf gönderen vatandaşların anneleriyle olan anları kulede canlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyoğlu Belediyesi, Galata Kulesi, Anneler Günü, Beyoğlu, Yerel, Haberler

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