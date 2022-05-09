Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından Anneler Günü'nde annelere Talas'ın endemik literatüründeki 'çok yıllık' 30 bin çiçek hediye edildi.

Çok özel gün için çok özel olarak hazırlanan otantik karanfil, çeşme papatyası, mavi papatya, beyaz ay papatyası, saray nanesi, bodur hüsnü yusuf, boylu hüsnü yusuf, gaura, kız gözü, hasekiküpesi ve top kadife çiçeklerin dağıtımı Talas'ta Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi meydanı Şeffaf Oda yanı, Ali Dağı 360 Kafe ile Yenidoğan Muhtarlığı önünde gerçekleşti. Osmanlı Kültür Evi'ndeki programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada genç yaşlı, kadın erkek herkese üçlü setten oluşan çiçek hediye etti.

"TALAS ÇİÇEK AÇSIN, HERKES MUTLU OLSUN"

Annelerin tek tek Anneler Günü'nü tebrik eden Başkan Yalçın, "Talasımızın dört ayrı noktasında 3'erli saksılar halinde 30 bin çiçeği birlikte dağıtıyoruz. Bunlar 10 yıl süreyle kendini yenileyecek çiçekler. Talas çiçek açsın, herkes mutlu olsun. Hem Anneler Günü hem bahar bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Çiçekleri alan kadınlar da duydukları memnuniyeti belirterek, "Çok ince bir davranış, sağ olsun Başkanımız Mustafa Yalçın bu tür özel günlerde hep farklı işlere imza atıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye düşüncelerini dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel