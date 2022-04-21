Anne şefkatinde yardım

ERZURUM (İHA) - Türk Anneler Derneği Erzurum şubesince ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı.

Dernek yönetimi Erzurum'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu. Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında da çevrelerinde gördükleri dar gelirli ailelere maddi destek sağlayan Türk Anneler Derneği yöneticileri yardımların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Öte yandan dernek yöneticileri Türk Anneler Derneği Erzurum şubesi olarak 8 Mayıs'ta Anneler Günü şöleni için hazırlıklarının devam ettiğini belirttiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel