Anne Kız Spor Buluşması Burhaniye'de Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 'Anne Kız Spordayız' etkinliği, annelerin ve çocukların birlikte spor yaptığı keyifli anlara sahne oldu. Sağlıklı yaşam egzersizleri ile aile bağlarının güçlendiği etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

HABER: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anne Kız Spordayız" buluşması yoğun ilgi gördü. İlçe Müftülüğü'nün kadın kursiyerlerinin katılımıyla yürütülen sağlıklı yaşam egzersizlerine bu hafta çocuklar da dahil oldu. Anneleriyle birlikte spor yapan çocuklar keyifli anlar yaşarken, uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki jimnastik alanında haftanın iki günü egzersiz yapan kadınlara bu hafta minikler de eşlik etti. Antrenör Pelin Bakır'ın yönlendirmesiyle gerçekleşen etkinlikte anneler ve çocuklar birlikte spor yaparak hem eğlendi hem de kaliteli zaman geçirdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.

Atatürk Spor Salonu'nda Kış Spor Okulları'nın devam ettiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, şunları söyledi:

"Salonumuzda basketboldan masa tenisine kadar birçok spor dalında eğitim veriyoruz. Kursiyer kadınlar haftanın iki günü gelip egzersiz yapıyor. Bu haftaki egzersizi de çocuklarıyla yaptılar. Güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonra haftada bir tekrarlayacağız."

Etkinlikte anneler ve çocuklarının birlikte spor yapmasının aile içi bağları güçlendirdiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
