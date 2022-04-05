Anne kedi ve yavruları Hacı Bayram Camii'ni mesken tuttu

ANKARA (İHA) - Ankara'daki Hacı Bayram Camii'ni mesken tutan kedi ve dört yavrusu, cemaatin maskotu haline geldi.

Ramazan ayı boyunca Ankara'da en çok ziyaretçi ağırlayan dini mekanların başında gelen ve ilk yapılış tarihi 1427- 1428 olan Hacı Bayram Camii'ni bir kedi mesken tuttu. Zamanla cami cemaatinin maskotu haline gelen kedi, caminin üst katındaki ahşap pencerenin içerisinde 4 yavru dünyaya getirdi. Namaz kılmaya gelen cami cemaati, anne kedi ve yavrularını görünce fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmiyor. Cami görevlileri ise bir zarar gelmemesi için kedilere özenle bakıyor. - ANKARA