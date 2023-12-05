Anne, HDP Genel Merkezi önünde kızının hesabını sordu

Kızının 2011 yılında HDP Van İl Örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden Nazlı Sancar, HDP Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. Anne, kızının ölü ya da diri bir şekilde kendisine verilmesini istedi.

ANKARA (İHA) – Kızının 2011 yılında HDP Van İl Örgütü tarafından, terör örgütü PKK kamplarına, kaçırıldığını iddia eden Nazlı Sancar, HDP Genel Merkezi önünde isyan etti.

Nazlı Sancar isimli bir vatandaş 2011 yılından bu yana ulaşamadığı kızının hesabını sormak için HDP Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. 2011 yılında HDP Van İl Başkanlığı binasından içeri girdikten sonra haber alınamayan Ş.S.'ye ulaşmak isteyen anne Nazlı Sancar, HDP önünde isyan etti. Eyleminde kızının HDP tarafından terör örgütü PKK kamplarına kaçırıldığını iddia eden Anne Sancar, evladının ölü ya da diri bir şekilde kendisine verilmesini istedi. 12 yıldır kızından haber alamayan anne, HDP Genel Merkezi önünde sinir krizi geçirdi.

"Evladımın kolunu bağlayarak benden çaldılar"

Anne Sancar, burada yaptığı konuşmada, kızını bulana kadar HDP kapısından ayrılmayacağını söyledi. 12 yıldır kar, çamur ve kış demeden HDP önünde beklediklerini belirten Sancar, "13 yaşındaki evladımın kolunu bağlayarak benden çaldılar. Benim ciğerimi söküp götürdüler. HDP, Yeşil Sol Parti ve HADEP'de olsa artık bizi kandıramazlar. Biz bu kapıdan ve HDP'nin ensesinden ayrılmayacağız. Evlatlarımızı bu kapıda kaybettik aynı bu kapıda da isteyeceğiz" diye konuştu.

"Evladımı ölüsü ve dirisiyle HDP'den istiyorum"

HDP ve terör örgütü PKK'dan korkmadığını vurgulayan Sancar, "12 yıldır PKK ile mücadele eden bir anneyim. Benim elimde hiçbir silah yoktur. Ben yüreğimle HDP ve PKK ile savaşacağım. Evladımı ölüsü ve dirisiyle HDP'den istiyorum. Benim evladımı geri versinler onu HDP ve PKK'ya bırakmam. Allah HDP ve PKK'nın belasını versin. Onların kökü kurusun" ifadelerini kullandı.

"Ha HDP ha PKK"

Kızının, polis üniforması giydirilerek kaçırıldığını kaydeden Sancar, "Benim kızım 13 yaşındaydı. Polis üniforması giydirerek ve elini ile kolunu zorla bağlayarak kaçırdılar. HDP kaçırdı götürdü PKK'ya verdi. HDP ve PKK aynı bir örgüttür. Ha HDP ha PKK. Van'da kaçırdılar kızımı. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Benim gibi gariban insanların evlatlarını dağlarda ve mağaralarda çürütüyorlar" açıklamalarında bulundu.

"HDP suçlu olduğu için bize ulaşmıyor"

HDP'nin PKK'ya destek verdiğine dikkati çeken Sancar, "HDP suçlu olduğu için bize ulaşmıyor. HDP suçlu ve katil olduğunu biliyor. 5 yıldır Diyarbakır, Van ve Muş aileleri feryat figan ederken HDP milletvekilleri nerede? Bütün dünya annelerin sesini duydu sadece HDP duymadı. Çünkü onlar bizim çocuklarımızı götürmüşler" diye konuştu.

Gerçekleştirilen eylem karşısında HDP Genel Merkezi yetkililerinin takındığı umursamaz tavırlar da dikkat çekti. Öte yandan Anne Sancar, kızına kavuşana kadar HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapma kararını aldı. - ANKARA