Anne Fatma Çelikten: 'Oğlumu öldürmeden 28 gün önce başkasını bıçaklamış'

Adana'da oğlu cinayete kurban giden Fatma Çelikten, oğlunu öldüren şahsın daha önce başka birini bıçakladığını söyleyerek, adaletin yerini bulmadığını ifade etti ve olaya ilişkin hukuki süreci eleştirdi.

Adana'da 4 yıl önce oğlu cinayete kurban giden anne Fatma Çelikten, oğlunu öldüren şahsın cinayetten 28 gün öne başkasını bıçakladığını öne sürerek, "Katil o olayda tutuklansa oğlum bugün hayatta olacaktı" dedi.

Olay, 25 Kasım 2021'de gece saatlerinde Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ulaş Çelikten (22), Mehmet Şükrü C. tarafından öldürüldü. Mehmet Şükrü C. yakalanıp tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C. de yakalanıp tutuklandı. Sanıklar 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sonucunda iki sanığa da mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi. Sanıkların yakınları olayı istinaf mahkemesine taşıyarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda istinaf mahkemesi Mehmet Şükrü C.'nin cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak ömür boyu hapis cezasından 18 yıl hapis cezasına indirdi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abullah C.'nin cezasını ise istinaf mahkemesi olayın azmettiricisi olmadığını cinayete yardım ettiğini öne sürerek ömür boyu hapis cezasını 13 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun üzerine Ulaş Çelikten'in ailesi karara itiraz etti. İstinafın bu kararı yargıtayda görüşülmeye başlandı.

"Oğlumu öldürmeden 28 gün önce başkasını bıçaklamış"

Anne Fatma Çelikten, oğlunu öldüren şahsın 28 gün önce de başkasını bıçakladığını öne sürerek, "Oğlum vefat etmeden 28 gün önce bunlar kalkıp birini 10 yerinden bıçaklıyorlar. Bu şahısları Elazığ'a götürüyorlar ve sonra geri geliyorlar. Sonrasında da benim oğlumu katlediyorlar. Bu şahıslar ilk olayı işlediğinde tutuklansaydılar benim oğlum ölmeyecekti" diye konuştu.

Çelikten, "Ben oğlumun doğum gününü kutlayacaktım ama artık Ulaş yok. 9.Ağır Ceza Mahkemesi bu şahsa müebbet hapis cezası veriyor ama istinaf kalkıp cezayı bozuyor. Oğlumu dönüp tekrar gelip sıktığı için mi düşük ceza verdiler. Daha kaç tane Ulaş ölecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
