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Anne babaları tarlada çocuklar Konuralp Antik kentte

Anne babaları tarlada çocuklar Konuralp Antik kentte

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen anne babalar tarlada fındık toplarken, çocukları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdirdi.

DÜZCE(İHA) – Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen anne babalar tarlada fındık toplarken, çocukları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdirdi.

Düzce'nin Konuralp Bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bir yanda kazı çalışmaları devam ederken bir yandan da ziyaretler devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen büyükler fındık toplarken Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi dahilinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Başkan amca gezdirdi

Anne ve babalar fındık bahçesinde fındık toplarken çocukları ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdirdi ve burası hakkında bilgiler verdi.

Özlü "Düzce'mizin bereketli topraklarında fındık hasadı başlarken 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi' dahilinde şehrimize gelen işçilerimizin çocuklarını Antik Kent'te ağırladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Düzce Efes Yerel Haberler

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