ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin "İstiklal Marşı'na saygısızlık" yaptığını iddia etti - Haberler

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ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin "İstiklal Marşı'na saygısızlık" yaptığını iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin 'İstiklal Marşı'na saygısızlık' yaptığını iddia etti

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı'nı okumadığını iddia ettiği HDP'li siyasetçilere tepki gösterdi.

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı'nı okumadığını iddia ettiği HDP'li siyasetçilere tepki gösterdi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. ANMESDAY tarafından Genel Kurul öncesi düzenlenen törende HDP'li siyasetçilerin İstiklal Marşı'na karşı saygısız hareketlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Genel Kurulda İstiklal Marşı'nı okumadığını belirttiği HDP'li siyasetçilere tepki gösteren ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok, ANMESDAY Başkan adayı Erkan Ilık ve Yönetim Kurulu adaylarından Ufuk Soydemir, HDP'lileri kınadıklarını ve bu saygısız davranışı asla kabul etmediklerini dile getirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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