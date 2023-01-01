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Ankaralılar yılbaşını coşkuyla kutladı

Yerel Haberler

Ankaralılar yılbaşını coşkuyla kutladı

Ankara Kızılay'da vatandaşlar yılbaşını coşkuyla kutladı.

Ankara Kızılay'da vatandaşlar yılbaşını coşkuyla kutladı. Polis ekipleri cadde, sokakların giriş çıkışlarında kimlik kontrolü ve çanta araması gerçekleştirdi.

Ankara'nın en işlek noktalarından birisi olan Kızılay meydanında vatandaşlar 2023'ün gelişini kutladı. 2023'ün ilk dakikalarını meydanda bulunan vatandaşlar dans ederek ve şarkı söyleyerek kutladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin denetimleri arasında kutlamaları gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, tedbirler kapsamında vatandaşları üst araması yaparak meydanlara girişine izin verdi. Meydanlarda ise ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Ankara Yerel Haberler

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