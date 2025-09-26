Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nden Yeni Dönem Vizyonu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) yönetimi, 17'nci Olağan Genel Kurulu sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, 17'nci Olağan Genel Kurulu'nun ardından Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda derneğin yeni dönem çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hilmi Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak sizlerle birlikte yeni bir döneme başladık. Bugüne kadar yönetimde bizlerle beraber olan önceki dönemlerdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler birlik beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Dernek olarak bizleri bir araya getiren en önemli değer dayanışmadır. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yaman, derneğin bugüne kadar yürüttüğü kültürel, sosyal ve dayanışma odaklı faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Özellikle Ankaralıların birlik ve beraberliğini güçlendiren projelere öncelik vereceklerini ifade eden Yaman, çocuklara, engellilere, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmaların da yeni dönemde genişleteceğini dile getirdi. Yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim desteklerine de ağırlık verileceğini vurgulayan Yaman, "Derneğimiz sadece hemşehri buluşmalarından ibaret değildir. Ankara'nın tarihine, kültürüne, sanatına ve sosyal yaşamına katkı sağlayan bir misyonumuz var. Bu misyonu daha ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

Yaman, derneğin yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde projeler geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.