Ankaralılar Kurbanlık İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor

Ankaralılar Kurbanlık İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Ankaralılar uygun fiyat ve yakınlık sebebiyle kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor. Çankırılı çiftçiler, bu yıl satışların oldukça iyi olduğunu belirtiyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan almak için hem uygun fiyat hem de yakınlık sebebiyle Çankırı'yı tercih ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. Ankara'dan gelen birçok vatandaş, kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor. Hem fiyatların daha uygun olması hem de Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı, Çankırı'yı kurbanlık satışında tercih edilen bir merkez haline getiriyor. Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı'dan daha çok Ankara'ya kurbanlık sattıklarını söyledi.

"Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor"

Kurban alacak vatandaşlara fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kadir Kara isimli çiftçi, "Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Hayvanların kurban olabilmesi için kapak atmaları gerekiyor. Hayvanın ağzını açıp dişlerinden kontrol edebilirler. Bu saye dede hayvanın iki yaşını doldurup kurban olabileceği oradan belli olur. Genellikle dişi hayvanların alınmamasını öneririm, çünkü gebelik söz konusu olabiliyor. Kesimlerde ise temiz ve hijyenik alanlar olması ve İslami kurallara uyulması gerekli. Bu sene kurban satışlarımız gayet iyiydi. Hayvanlarımı genellikle Ankara'nın Çubuk ilçesinden alıp yetiştiriyorum. Ankara'dan kurbanlık alan müşterilerim var. Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor" dedi.

"Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık"

Ankara'ya Çankırı'ya göre daha fazla kurbanlık hayvan sattığını belirten Ömer Kara ise, "Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı'yı tercih ediyor. Ankara'ya göre Çankırı biraz daha uygun fiyatlı. Buranın hayvanlarında hiçbir sorun olmaz. Katkı maddesiz beslenen, doğada otlayan hayvanlardır. Bu sene Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık. Vatandaşları kurbanlık alırken iki yaşını doldurmuş olmasına, boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmelidir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.