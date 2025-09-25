Ankaralılar Derneği'nin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankaralılar Derneği 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Hilmi Yaman ve yeni yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankaralılar Derneği'nin 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Hilmi Yaman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de mozoleye çelenk koyan dernek yönetimi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Genel Başkan Hilmi Yaman, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) olarak huzurunuzda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin merkezi olan Ankara'mızı temsil ediyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Ankaralılar Derneği olarak her birimiz kendi alanımızda Ankara'mıza hizmet ediyor, Ankaralılık bilinciyle ortak hareket ediyoruz. Bu bilinçle Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı sizin huzurunuzda bir kez daha dile getiriyoruz. Ankaralılık kültürü, Ankaralılık söylemi ve Seymen geleneğini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda sosyal ve kültürel adımların atılması, birlik ve beraberliğin gelişmesi için gayretli çabalar içerisinde olacağız. Bir Ankaralı olarak memleketimiz ve milletimize yaptıklarınız için size ve aziz şehitlerimize müteşekkiriz. Ruhunuz şad olsun."

Ankaralının her zaman üzerine düşen görevin farkında olması gerektiğini dile getiren Hilmi Yaman, "Ankaralılar üzerine düşen görevin farkındadır, tüm çabası bu yönde olacaktır. Hemşehrilerimizin sahiplenme duygusunun gelişmesi, sosyal, kültürel anlamda yeni adımların atılması, birlik ve beraberliğin ebediyen sürmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ANKARA