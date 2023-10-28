Ankaragücü taraftarlarından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için havai fişekli kutlama Ankaragücü taraftarları Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara Kalesinde havai fişekli ve meşaleli kutlama düzenledi.

Ankaragücü taraftarlarından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için havai fişekli kutlama

ANKARA - Ankaragücü taraftarları Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara Kalesinde havai fişekli ve meşaleli kutlama düzenledi.

Ankaragücü taraftarları Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara Kalesinde buluştu. Cumhuriyetin 100'üncü yılını havai fişekler ve meşaleler ile kutlayan taraftarlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Her zaman her yerde en büyük başkent" sloganları attı.