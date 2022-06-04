Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Haberler

Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak. Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa- İnegöl istikametinin trafiğinin İnegöl- Bursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu'nu kullanabilirler" denildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Kestel Bursa Yerel Haberler

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