Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi - Haberler

Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.
Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa- İnegöl istikametinin trafiğinin İnegöl- Bursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu'nu kullanabilirler" denildi. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Yerel