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Ankara yerel: Sincan'da 640 çocuğa toplu sünnet

Yerel Haberler

Ankara yerel: Sincan'da 640 çocuğa toplu sünnet

Ankara haberler: Sincan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde bu sene 640 çocuk sünnet oldu.

Sincan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde bu sene 640 çocuk sünnet oldu.

Sünnet kıyafetleriyle Kent Meydanı'nı dolduran çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenirken ünlü şarkıcı İbocan konser verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, verdiği hediyelerle sünnet çocuklarının yüzünü güldürdü.

Sincan Belediyesi, bu yıl 640 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi. Modern cerrahi yöntemlerle hastane koşullarında sünnetleri gerçekleşen çocukların sünnet düğünü ise toplu halde bir şölen gibi kutlandı.

Ünlü şarkıcı İbocan'ın konser verdiği toplu sünnet şöleninde, etkinlikler ve sürpriz hediyelerle festival havası yaşandı. 640 sünnet çocuğu, aileleri ve tüm Sincanlıların Kent Meydanı'nda kutladığı sünnet şöleni renkli karelere sahne oldu.

Sürpriz hediyelerle çocukların yüzü güldü

Sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle dolu sünnet şöleninde çocuklar hem oynadı hem eğlendi. Çocuklar kadar büyükleri de düşünen Sincan Belediyesi, canlı müzikler ve konserlerle Sincanlı vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Sünnet çocuklarına oyuncak araba hediye eden Başkan Ercan'ın konser öncesi yaptığı konuşmada "Allah bütün çocuklarımızın bahtını açık eylesin, bu gençler yarının çok daha güzel Sincan'ı, çok daha güzel Ankara'sı ve çok daha güzel Türkiye'sinin mimarları olacak. 640 çocuğumuzu kazasız belasız sünnet ettirdik. Bugün çocuklarımız için eğlenceli etkinlikler düzenledik. Allah muhabbetimizi daim eylesin, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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