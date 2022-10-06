Ankara yerel haberleri... Çocukların Eğitimine Çankaya Belediyesi'nden Katkı

Edinilen Ankara haberine göre Çankaya Belediyesi ilkokul öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Belediye defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan 25 bin kırtasiye setinin dağıtımına başladı.

Çankaya Belediyesi ilkokul öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Belediye defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan 25 bin kırtasiye setinin dağıtımına başladı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde 18 okulda 3 bin çocuğa öğle arasında sıcak yemeklerini sıralarına götüren Çankaya Belediyesi, kırtasiye setlerini de dağıtmaya başladı.

Dağıtılan kırtasiye setlerinin içinde çocukların bir eğitim-öğretim dönemi boyunca kullanacağı defter, kalem, silgi ve kalemtıraş bulunuyor.

"ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İlkokul öğrencisinden üniversiteye giden gençlere kadar eğitim gören her kesimin yanında olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın iyi eğitim almaları için çabalıyoruz. Okulların tadilatından çocuklarımızın beslenmesine kadar destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz" diye konuştu.