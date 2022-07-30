Ankara yerel haberleri: Çankaya'da İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara yerel haberleri: Çankaya'da İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara yerel haberleri: Çankaya'da İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Edinilen Ankara gelişmesine göre Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor.

 - Güncelleme:

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor.

Çankaya Belediyesi sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artması ile ile birlikte sineklere karşı önlem alan belediye ekipleri üreme alanlarını da ilaçlıyor. Jit adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını ortadan kaldırmak için özel larvasit kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağında yok ediyor. Karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title