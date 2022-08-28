Ankara yerel haberleri... Ankara Büyükşehir'in Başkentte Altyapı Seferberliği Sürüyor

Ankara haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte yıllardır ihmal edilen ve kronikleşen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalara devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte yıllardır ihmal edilen ve kronikleşen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalara devam ediyor.

ABB, mahallelerde açıktan akan pis suların toprak altına alınmasından halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların değiştirilmesine, çevre ilçelere sağlıklı su taşınmasından, nüfus artışından kaynaklı yetersiz altyapı sorunlarının giderilmesine kadar üç yıllık sürede kent genelinde milyarlarca liralık yatırım yaptı. ABB Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yurttaştan gelen talepleri dikkate alarak üç yıllık sürede Ankara'nın 25 ilçesinde altyapı seferberliği başlattı.

Bu kapsamda; Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan ve Başkent Ankara'yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 2020'de başlanan ana isale hattı yapımı ilerliyor. Proje tamamlandığında Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı'nın tamamı temiz suya kavuşacak. "Çubuk-Akyurt İçme Suyu İsale Hattı" ise 2021 yılında tamamladı. 36 milyon lira maliyetle geçen sene tamamlanan 23,5 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede toplamda 675 bin kişiyi sağlıklı suya kavuşturacak olan "Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı" projesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 260 milyon maliyetle yapılan 26 kilometrelik hattın 20 kilometresi tamamlandı. Bu sene tamamlanması planlanan proje sayesinde 40'a yakın mahallenin su sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli'ye ise 11 milyon liralık yatırımla arıtma tesisi yapıldı. Proje ile Temelli Ihlamurkent ile Hürriyet, Cumhuriyet, İstiklal ve Alcı mahallelerinde su problemi çözüldü. Başkentin içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan'a sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke suyu taşıyacak 23 kilometrelik Mamak-Elmadağ İçme Suyu Hattı'nda da çalışmalar sürüyor. 110 milyon liraya mal olacak ve bu sene tamamlanması hedeflenen projeyle içme suyu ihtiyacını kuyulardan karşılayan 50 bin yurttaşın sorunu çözülmüş olacak.

Ankara'da halk sağlığını tehdit eden ve açıktan akan kanalizasyon sorunu bulunan 567 mahallenin 155'inde kanalizasyon kapalı sisteme alındı. 85 köyde ise çalışmalar sürüyor. Başkentte 220 kilometresi asbestli olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı, 91 milyon lira maliyetle yenilendi. Su problemi yaşanan, tankerlerle su taşınan mahallelerin de sorunları çözüldü. Bu kapsamda, 530 adet su deposu yapıldı ya da onarıldı. Yaklaşık 130 mahallede ise sondaj çalışması yapılarak su temini sağlandı.