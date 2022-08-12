Ankara yerel haberleri | Ankara Büyükşehir'den Başkentli Kadınlara 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi'

Gelen Ankara haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında daha önce düzenlenen “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının ikincisi düzenlenecek. 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak eğitime katılmak isteyen kadınlar, 12-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında 'https://bakiciannekursu.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında daha önce düzenlenen "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" programının ikincisi düzenlenecek. 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak eğitime katılmak isteyen kadınlar, 12-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında 'https://bakiciannekursu.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" programının ikincisi başlıyor.

BAŞVURULAR 12-17 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

İkincisi düzenlenecek ve 22 Ağustos 2022'de eğitimleri başlayacak "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" programına lise ve dengi okullardan mezun olan kadınlar katılabilecek. Programa katılmak isteyen kadınlar, 12-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında 'https://bakiciannekursu.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK

Toplam 380 saatlik, uzman eğitmenler tarafından A'dan Z'ye verilecek ücretsiz "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" sayesinde kursa katılan kadınlar; çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgi ve becerileri öğrenmek imkanı bulacak. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Kariyer Ofislerinde bakım elemanı arayan aileler ile bir araya getirilecek. Bu sayede aileler bakım elemanı ihtiyacını karşılarken, kursu bitiren kadınlar ise istihdam olanağı bulabilecek.