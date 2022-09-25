Ankara yerel haberleri | Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çiçeğim Takas' Uygulaması Yeniden Başlıyor

Ankara haberler... Ankara Büyükşehir Belediyesi “Çiçeğim Takas” uygulamasının yeniden başladığını duyurdu. Başkentliler, 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren ANKARAY Kurtuluş İstasyonu’na kurulacak stantlarda ellerindeki çiçek ve bitkileri takas etme ya da bakımını yaptırma imkanı bulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi"Çiçeğim Takas" uygulamasının yeniden başladığını duyurdu. Başkentliler, 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren ANKARAY Kurtuluş İstasyonu'na kurulacak stantlarda ellerindeki çiçek ve bitkileri takas etme ya da bakımını yaptırma imkanı bulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi'nin projesi olan 'Çiçeğim Takas' uygulaması yeniden başladığını duyurdu.

İlki Batıkent Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen ve gelen talepler doğrultusunda diğer metro istasyonlarında da yapılmaya başlanan "Çiçeğim Takas" etkinliğinde başkentliler ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme ve bakımını yaptırabilecek. Takas etkinliği ANKARAY'ın Kurtuluş İstasyonu'nda 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 1 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanan "Çiçeğim Takas" etkinliği birer haftalık sürelerle sırasıyla Dikimevi, İvedik, Hastane, Batı Merkez, Eryaman 1-2, Fatih, Çayyolu, Kuyubaşı ve Dutluk istasyonlarında gerçekleşecek.