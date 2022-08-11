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Ankara yerel haberi... Pursaklar halkı Sünnet Şöleni'nde buluşuyor

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Ankara yerel haberi... Pursaklar halkı Sünnet Şöleni'nde buluşuyor

Ankara haber: Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl sünnet ettirilen çocuklar için sürprizlerle dolu Sünnet Şöleni düzenliyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl sünnet ettirilen çocuklar için sürprizlerle dolu Sünnet Şöleni düzenliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek her yıl yüzlerce çocuğu sünnet ettiren Pursaklar Belediyesi, 'Sünnet Şöleni' için bütün hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların maddi durumlarına bakılmaksızın 218 çocuğun kaydını alan Pursaklar Belediyesi, çocuklar ve aileleri için sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi ve birbirinden sürpriz etkinliklerin hazırlanacağı Sünnet Şöleni ile unutulmaz anlar yaşatacak. Çocukların özel gününü daha da özel kılmak adına tüm vatandaşları sünnet şölenine davet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bu yıl belediyemize kayıt süresi içerisinde sünnet müracaatında bulunan 218 çocuğumuzun sünnet şölenine, tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Çeşitli gösteri ve animasyonların yer alacağı etkinlikte onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Yüce Allah, sünnet olan çocuklarımızın düğünlerini de görmeyi nasip etsin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pursaklar Belediyesi Yerel Haberler

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