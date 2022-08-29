Ankara yerel haberi... MSB: "İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" Yerel Haberler Gelen Ankara haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Pakistan Ankara TSK Yerel Haberler

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