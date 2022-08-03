Ankara haberleri: Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar - Haberler

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Ankara haberleri: Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar

Gelen Ankara haberlerine göre - Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar Karavanları ile Karadeniz turuna çıkan 70 yaş ve üzeri Hollandalı turistler Samsun'da uğradıkları bir kamp alanı içerisinde Ankara havası oynadı.

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- Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar

SAMSUN - Karavanları ile Karadeniz turuna çıkan 70 yaş ve üzeri Hollandalı turistler Samsun'da uğradıkları bir kamp alanı içerisinde Ankara havası oynadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Hollanda'dan karavanlarıyla yola çıkan turistler Samsun'u gezmek için Atakum ilçesinde kamp kurdu. Burada Hollandalı turistler, Türklerin misafirperverlikleri karşısında hayran kaldı. Çevredeki vatandaşlar turistler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Ankara havası ile kurtlarını döken turistler unutulmayacak bir akşam yaşadı. Ayrıca gitar çalarak insanlara müzik ziyafeti de veren turistler, Türklerin çok misafirperver olduğunu, sevecen, sıcakkanlı olduklarını söylediler.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Yerel

Karadeniz Samsun Ankara Yerel Güncel Haberler

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