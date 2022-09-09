Ankara yerel haberi | Çocukların İlk Okul Kıyafeti Çankaya'dan

Çankaya Belediyesi bu yıl ilk kez okula başlayacak çocuklara okul kıyafeti armağan etti. Dar gelirli bölgelerde belirlenen ailelerin okul kıyafeti yükünü hafifleten Belediye, 500 çocuğun ihtiyacını giderdi.

Çankaya Belediyesi ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl ilkokula başlayacak 500 çocuğun ilk okul formasını karşılayan Belediye, okul kıyafeti satışı yapan pek çok mağaza ile anlaşma yaparak esnafa da destek vermiş oldu.

Çankaya'da doğumdan itibaren her yaştan insanın sosyal, kültürel, insani ve çevresel ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bebek, çocuk kadın, yaşlı, genç 940 bin Çankayalıya hizmet için bu göreve geldim. Göreve geldiğimde oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızın belediye başkanı olacağımın sözünü vermiştim. Bugün nerede bir ihtiyaç doğsa orada Çankaya Belediyesi hazır oluyor. Ekonomik zorluk çeken ailelerimize çeşitli alanlarda desteğimiz devam edecek. 'Biz en çok çocukların belediyesiz' sözümüzün arkasında durarak çocuklara yönelik hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onların elinden tutmak zorundayız" diye konuştu.