Ankara yerel haberi... 'Ankara Yaz Şenlikleri' Ekim Ayında da Dolu Dolu Geçecek

Ankara yerel haberi... ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentli hayranlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekim ayında da konserler serisine devam ediyor. Zakkum, Oğuz Aksaç, Hüseyin Kağıt gibi ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra Kent Orkestrası da vatandaşları müzik yolculuğuna çıkaracak.

'Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri' ile ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentli hayranlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekim ayında da konserler serisine devam ediyor. Zakkum, Oğuz Aksaç, Hüseyin Kağıt gibi ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra Kent Orkestrası da vatandaşları müzik yolculuğuna çıkaracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapan Ankara, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği 'Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri' ile ekim ayında da sevilen sanatçılarla buluşacak.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA KONSER VE PANAYIR

Başkentin dört bir yanında düzenlenecek konser programları ilçelerde festival havası estirirken, çocuklar için de panayır alanları kurulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafta içi ve hafta sonu Başkentlileri buluşturacağı konser takvimi şöyle:

-7 Ekim Cuma Saat: 19.00-Mehter Takımı-Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-8 Ekim Cumartesi Saat: 19.00-Hüseyin Kağıt-Sincan Harikalar Diyarı

-8 Ekim Cumartesi Saat: 19.00-Oğuz Aksaç-Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-14 Ekim Cuma Saat: 19.00-Kent Orkestrası-Kahramankazan Salı Pazarı yeri

-15 Ekim Cumartesi Saat: 20.00-Karya Çandar/22.00-Zakkum- Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü

-15 Ekim Cumartesi Saat: 19.00-Güdüllü Ergün- Kahramankazan Salı Pazarı Yeri

-21 Ekim Cuma Saat: 19.00-Kent Orkestrası-Şereflikoçhisar Salı Pazarı yeri Adliye karşısı

-22 Ekim Cumartesi Saat: 19.00-Kent Orkestrası-Evren Pazar yeri

-23 Ekim Pazar: 19.00-Nurdan İpek-Evren Pazar yeri