Ankara yerel haberi... Ankara Büyükşehir Ekipleri Çayyolu'nda Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara yerel yerel haberine göre Başkentte sel baskınlarını önlemek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, Çayyolu Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Başkentte sel baskınlarını önlemek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, Çayyolu Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nin sorununun çözümü için; Metro Bakım İstasyonu, Gordion AVM ve Çağlayan Askeri Tesisleri'ni kapsayan bölgede altyapı inşaatı çalışmalarına başladı. Çalışmalar süresince metroyu kullanan yayaların mağdur olmamaları için ise alternatif geçiş güzergahları belirlendi.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında, Çağlayan Kışlası'ndan Metro Bakım İstasyonu istikametinde 413 metre bin 400'lük kanal hattı ile 137 metre 2 bin 800'lük yağmur suyu hattının imalatı tamamlandı. 1'nci metro alt geçidine yapılacak yağmur suyu hattı için ise 310 metrelik bir alanda daha çalışmalar yapılacak.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN YENİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

ASKİ'nin bölgedeki sel sorunun giderilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar süresince metroyu kullanan yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahlar belirlendi. Metro yaya alt geçitlerinin B ve D kapılarının kullanıma kapatılması nedeniyle, A ve E kapıları giriş ve çıkışlar için kullanılabilecek. Bölgede yaya geçişlerinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla ise sinyalizasyon sistemi tesis edilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"YIL SONUNA KADAR BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

"ASKİ Genel Müdürlüğümüz, bölgede yaşanan sel taşkınlarının önüne geçebilmek adına Kutugün Deresi'nden deşarj alarak, Ankaralılar Caddesi üzerine 2 bin 800 mm çapında yağmur suyu ve 1400 mm çapında atık su imalatı çalışmasına başladı. Yapılacak olan yağmur suyu hatları, üst havzaları da toplayacağından yüzde 75-80 doluluk oranı ile çalışacaktır. Bu nedenle imalatın amacına uygun olarak çalışabilmesi için mevcut güzergahın kullanılması zorunlu olmuştur.

Bu sebeple de imalatın yapılacağı güzergahtaki boru çaplarının büyük olması, çalışılacak sahada boş bir koridorun bulunmaması ve hat eğimlerinde değişiklik yapılamaması nedeniyle söz konusu güzergah üzerinde yer alan metro yaya alt geçitlerinin B ve D giriş kapılarının tamamen kullanıma kapatılması gerekmektedir. Bu çerçevede A ve E kapıları giriş ve çıkışlar için sürekli kullanılacaktır. Tesis edilecek sinyalizasyon sistemi ile de yaya yol geçişleri güvenli bir şekilde yapılacaktır.

Olası sel ve taşkın afetlerinin engellenerek, can ve mal kaybının önüne geçecek olan çalışmanın bu yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Başkentimiz ve bölgemiz için zorunlu olan bu çalışma süresince vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özellikle bölge halkından ve bölge esnafından özür dileriz."