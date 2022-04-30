Ankara Valiliğinden Ramazan Bayramında alınan tedbirlere ilişkin açıklama

ANKARA (İHA) - Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı süresince alınan emniyet tedbirlerini ve yol yapım çalışması devam eden noktaları açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içerisinde olmaları amacıyla; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde (otogar, tren garı/istasyonları, havalimanı/havaalanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, çarşı-pazarlar, kurban satış yerleri, park-bahçeler, otobüs durakları ile toplu taşıma araçları vb.) hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşlarımız ve yol kullanıcılarının güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen 29 Nisan - 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordine kurularak yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlanmıştır. Ramazan Bayramı tatili süresince şehirlerarası Devlet Karayolları ve Otoyollarda yapımı devam edecek yol çalışma alanlarında alınacak trafik tedbirlerinin (işaret ve levhalar) artırılması sağlanacaktır. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerekmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Beypazarı Yolu km 121 (Çayırhan mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul Yolu Selpa Sanayi Sitesi, Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile km 53 (Ciğir Köy çıkışı), km 55 ( Kurtboğazı tepe orta refüjü), km 56+500 (Dutözü Kavşağı), km 58 (İğdir Köyü dönüşü), km 59 (Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü), km 64 (Tır Parkı Kavşağı) km 65+500 (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya Yolu TŞOF Kavşağı, Samsun Yolu güzergahında bulunan Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye Noktası ve Roketsan Kavşağı 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00'ten 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 12: 00'ye kadar bariyer ile kapatılacak olup, bu noktalarda trafik akımı transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerekmektedir. Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen, 29 Nisan - 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara - Gölbaşı - Bala - Kaman - Kırşehir - Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel