Ankara Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler

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Ankara Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANKARA

Ankara Valiliği'nden rüzgar ve fırtına uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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