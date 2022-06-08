Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Haberler

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Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Valiliği su baskını Ankara Yerel Haberler

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