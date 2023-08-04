Ankara'nın yeni Emniyet Müdürü Dinç görevi törenle devraldı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, düzenlenen törenle görevi Servet Yılmaz'dan devraldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, düzenlenen törenle görevi Servet Yılmaz'dan devraldı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı. Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle görevi Servet Yılmaz'dan devraldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel