Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Parklarında Sonbahar Şöleni

Ankara'nın Parklarında Sonbahar Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbaharın büyüleyici manzaraları, Ankara'nın parklarını ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi haline getiriyor. Sarı, kırmızı ve yeşilin harmanlandığı renk cümbüşü, doğaseverlere huzur ve görsel bir ziyafet sunuyor.

Doğanın en büyüleyici manzaralarını sunan sonbahar, Ankara'nın parklarında adeta bir şölen havası estiriyor. Sarı, kırmızı ve yeşilin birbirine karıştığı renk cümbüşü, doğanın sanat eseri gibi görünen yüzünü gözler önüne sererken ziyaretçilere hem huzur hem de görsel bir ziyafet sunuyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Ankara'nın parkları, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Özellikle hafta sonları, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe olmak isteyenler bu alanlarda keyifli zaman geçiriyor. Yere dökülen yaprakların oluşturduğu altın sarısı örtü, ağaçların arasında yapılan yürüyüşlere benzersiz bir atmosfer katarken, güneş ışıklarıyla birleşen manzara adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor.

Bodrum'dan Ankara'yı ziyaret için gelen Zeynep Ercan, "Eymir'i de görmeden gitmek istemedik. Çünkü karabataklar ve doğal güzellikleriyle yemyeşil yani bütün yeşillerin tonları var. Yürüyüş yolunu çok beğendik. Yani böyle dinlendirici böyle huzurlu bir gezi oldu bizim için. Yani temiz hava bir kere fark ettiriyor. Onu hemen hissediyorsunuz" dedi.

Çocuklarla beraber birlikte hava almaya geldiklerini söyleyen Dilan Çakan, "Yani Ankara için bulunmaz bir fırsat burası. Hem de sonbaharda bu güzel renklerle beraber bir de eşsiz bir tatil yaşatıyor şu anda. Ankara şartlarında. Ankara Gümüş şehir Ankara düzenli şehir. Görmesini bile ne rengarenk bir şehir" diye konuştu.

Ara tatili ailesi ile birlikte Eymir'de geçirdiğini belirten Uras Mustafa Çakan da, "Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor ailemle beraber takılıyorum. Bazen Eymir'e geliyorum. Bazen başka yerlere geliyorum. Eymir'i seviyorum, bisiklet sürüyoruz annemle beraber. Eğlenceli vakit geçiriyoruz burada. Ankara birazcık fazla kentleşme olan bir şehir ama doğal güzellik anlamında da çok önemli bir şehirimizdir. Doğayla beraber bütün oluyoruz. Beraber güzel vakitler geçiriyoruz, dinleniyoruz. Güzel güzel fotoğraflar çekiliyor turuncu yapraklarında" ifadelerine yer verdi.

Şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Kurtuluş Parkı, hem spor yapanların hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Daha uzak bir konumda yer alan Eymir Gölü ise sessizliği ve sakinliğiyle huzur arayanların gözde mekanı olmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.