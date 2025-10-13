Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Anısına Anıtkabir Ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 102. Yılı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ankara, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği dirayet, kararlılık ve fedakarlıkla milletimizin yeniden varoluşunun simgesi haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan, tarihi derinliğe sahip bir karar neticesinde Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi; yalnızca bir idari düzenleme değil, aynı zamanda milletimizin hür iradesinin, istiklal ülküsünün ve muasır medeniyet yolunda kararlı ilerleyişinin simgesi olmuştur. İstikbale yolculuğumuzun yön bulduğu bu kadim şehir, köklü kültürel mirası ve gelecek vizyonuyla bugün de ülkemizin başkenti ve bir medeniyet merkezidir." - ANKARA