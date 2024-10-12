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Ankara'nın Başkent Oluşu Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri

Ankara'nın Başkent Oluşu Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri
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Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 13 Ekim 2024 tarihinde bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla şehrin farklı noktalarında sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim 2024 günü Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak sokak ve caddeleri duyurdu. 13 Ekim Pazar günü saat 08.00'den program bitimine kadar kapatılacak yollara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa sokak çift yönlü. İhtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapası Sokak, Alitaş sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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