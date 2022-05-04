Ankara Kent Konseyi'nden Yöresel İşaretli Ürünlerle Bayram Kutlaması

ANKARA (ANKA) -

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ramazan Bayramı'nı Ankara dolu bir video ile kutladı. Videoda fon müziği olarak Ankara'nın meşhur oyun havası Fidayda'ya yer verilirken, Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri de tanıtıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ramazan Bayramı'na özel bir kutlama videosu hazırladı.

AKK'nin Ankara'yı kültürü ve müziği başta olmak üzere her yönüyle tanıttığı videosu sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ANKARA ÇARPICI SLOGANLAR VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE ANLATILDI

Başkent Ankara'da 'var' olan değerler; "Dayanışma ruhumuzda var", "Üretecek güzel insanlarımız var", "Sağlıklı ve tescilli ürünler coğrafyamızda var", "Ankara'da tüm değerlerimizle bayram var" sloganlarının yer verildiği ve fon müziği olarak Başkent'in meşhur oyun havası Fidayda'nın konulduğu tanıtım videosu özel bir bayram kutlamasına dönüştü.

Gölbaşı Sevgi Çiçeği'nden Beypazarı Kurusu'na, Erkeç Pastırması'ndan Ankara Tava'ya, Ankara Simidi'nden Ankara Döneri'ne, Çamlıdere Höşmerim Tatlısı'ndan Çubuk Turşusu'na, Kalecik Çöreği'nden Kalecik Ekmeği'ne, Kalecik Karası Üzümü'nden Kızılcahamam Bazlaması ve Çubuk Agat Taşı'na kadar tüm coğrafi işaretli ürünlerin de tanıtıldığı video, "Biz bu kentin dayanışmasını sevdik, üreten güzel insanlarını sevdik, sağlıklı ve tescilli coğrafi işaretli ürünlerini sevdik. Bu bayram şehrimizin değerlerini sevdiklerinize ulaştırın. #RamazanBayramı kutlu olsun" sözleriyle sona eriyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, "Coğrafi işaretli ürünler son dönemin gelişen ve öne çıkan bir olgusu. Türkiye mevcut potansiyeli itibarıyla en az 2 bin 500 civarında tescillenebilecek ürüne sahip durumda. Bunu dünyaya tanıtıp kabul ettirmek ve coğrafi işaretli ürünlerin dünyaya sunulan merkezini Ankara yapmayı hedefliyoruz. Markalar kenti Ankara değerlerin de başkenti olabilir" dedi.