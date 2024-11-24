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Ankara'daki beyaz örtü havadan görüntülendi

Ankara'daki beyaz örtü havadan görüntülendi
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Ankara'da başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüyerek büyüleyici manzaralar oluşturdu. Gece boyunca etkisini sürdüren yağış, yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi.

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz örtü, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Havadan çekilen görüntülerde, parklar, yollar ve binaların karla kaplandığı manzaralar görenleri büyüledi.
Ankara'nın beyaz örtüyle buluştuğu bu büyüleyici manzaralar, kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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