Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden çocuklara bayram sürprizi

Ankara İl Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tedavi gören çocukları ziyaret ederek onların bayramını kutladı. Hastanede midilliye binen çocuklar bayram sevinci yaşadı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Atlı Polis Birliği, Çocuk Polisi, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Polisleri, Yunus Polisler ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinden hastaneye gelen ekipler miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Hastanenin bahçesinde yapılan etkinliklerde çocuklar Atlı Polis Birliği ekipleri eşliğinde midilliye binerken, narkotik köpekleri ile fotoğraf çektirip oyun oynadılar. Polis ekipleri serviste tedavi görüp dışarıya çıkamayan çocuklar içinse gökyüzüne balon bırakarak miniklere el salladı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Namık Yaşar Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birtakım etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız için İl Emniyet Müdürlüğü'yle beraber bir eğlence düzenledik. Bu eğlenceye poliklinikteki, acildeki ve servisteki hastalarımız katıldı. Gösteriye atlı polisler, köpekli polisler, özel harekat ve çevik kuvvet gibi çeşitli polis birimleri de katıldı" dedi.

"Çok güzel bir gündü"

Hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Damla Çelik etkinlikleri çok beğendiğini ifade ederek, "Midilliye bindim, at sevdim, balon uçurdum ve servisteki arkadaşlarımıza el salladık. Bugünün önemi bizim için çok güzel. Bu önemli günü de burada kutlamak çok güzel. Bu bayramı da bize çok güzel kutlattılar. Güzel kutladıkları için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu.

"Bu coşkuyu yaşamak bize çok büyük bir mutluluk verdi"

Ankara'ya muayene için Bolu'dan geldiklerini dile getiren 11 yaşındaki Abdullah Yakışır, "Burada atlar, köpekler akrobatik hareketler yapıyordu. Ben buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Mesela ben Bolu'dan geldim, orada hiç böyle etkinlikler olmuyor. Ben burayı çok beğendim. Bu program sayesinde çocukların 23 Nisan'ı daha iyi kutlanmış oldu" ifadelerini kullandı. 12 Yaşınki Sevde Yakışır ise "Biz randevumuz için buraya gelmiştik fakat burada bu etkinliğe şahit olduk. Bizin için çok güzel bir deneyim oldu. 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadık. Ayrıca 23 Nisan, Ata'mızdan bize çok büyük bir armağan. Bu coşkuyu yaşamak bize çok büyük bir mutluluk verdi. Burada polislerimiz ata biniyordu, eğitimli köpeklerle oynadık. Çok güzel eğlendik, balonlar ve bayraklar da dağıtıldı. Bütün coşkusuyla 23 Nisan'ı kutlamış olduk" diye konuştu. - ANKARA