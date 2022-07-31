Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi, Kadın Çalışmaları Çalıştayı'na Katıldı

Kadın Dostu Kentler kapsamında 2019 yılından beri Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayan ve yürüten Yenimahalle Belediyesi, CHP tarafından düzenlenen 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı'na katıldı.

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye'de 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzalayan 29 belediyeden biri olarak yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

CHP Vizyon Gelişim Ofisi koordinasyonunda CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı', CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Çalıştay'a CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve yurdun dört bir yanından gelen gönüllü kadınlar katıldı.

Belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması; kadınların, engellilerin, yaşlıların, çocukların ve diğer kırılgan grupların hizmetlere erişimde yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması, çözüm önerilerinin belirli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi amacıyla düzenlenen Çalıştay'a; 114 belediyeden 134 temsilci katıldı.