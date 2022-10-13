Ankara haberleri: Yabancı öğrencilerin sıfır atık merakı Kızılcahamam'da giderildi

Edinilen Ankara gelişmesine göre İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan 22 öğrenci, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 22 öğrenci ile birlikte Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'ı ziyaret ederek sıfır atık konusunda bilgi edindi.

İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan 22 öğrenci, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 22 öğrenci ile birlikte Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'ı ziyaret ederek sıfır atık konusunda bilgi edindi.

ABC Fen Lisesi KA229 Nature-Based Solutions GREENS Erasmus+ projesi - İspanya koordinatörlüğünde İtalya, Türkiye ve Yunanistan ortaklığında ikinci kısa dönem hareketliliğine ev sahipliği yapan Türkiye Özel Ankara ABC Fen lisesi öğrencileri ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleriyle doğada atık toplama etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin ilk ziyareti Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi olan Kızılcahamam da kurulan Sıfır Atık Bahçesi oldu. Sıfır Atık Bahçesini gezen öğrenciler, Türkiye'de ilk olan hem Sıfır Atık Bahçesini hem de Depozito İade Sistemi hakkında bilgilendirildi.

Sonraki durakları İsmetpaşa Mahallesi ve Aşağı Çanlı deresi mevkiinde atık toplama etkinliği yaparak, topladıkları atıkları birinci Sınıf Atık Getirme Merkezine getirerek Atık Yönetimi hakkında bilgiler aldılar. Bu kapsamda sıfır atık ve çevre bilinci oluşması için her türlü desteği veren başta Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA