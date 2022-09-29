Ankara haberleri: Turgut Özakman, Yenimahalle'de Anıldı

Ankara haberleri: Şu Çılgın Türkler, Diriliş-Çanakkale 1915, Cumhuriyet- Türk Mucizesi kitaplarının yazarı, edebiyat ve tiyatro dünyasının önemli ismi Turgut Özakman, ölümünün 9’uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Şu Çılgın Türkler, Diriliş-Çanakkale 1915, Cumhuriyet- Türk Mucizesi kitaplarının yazarı, edebiyat ve tiyatro dünyasının önemli ismi Turgut Özakman, ölümünün 9'uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Eğitim Dostları Vakfı, İnönü Vakfı, ANAÇEV, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tohumluk Vakfı tarafından düzenlenen program, Hanri Benazus'un "Atatürk'ün Fotoğrafları" sergisi ile başladı.

"GELECEK KUŞAKLARA ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKTI"

Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman ve ailesinin de bulunduğu programda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen, eserlerinde Türk milletinin emperyalist işgalcilere karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatan Özakman'ın gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını söyledi.

"EN KIYMETLİMİZİN CUMHURİYET OLDUĞUNU ÖĞRETTİ"

Özakman'ı minnetle andığını ve eserlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "100 yıllık geçmişimizle ilgili birkaç tane dışında kayda değer bir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili film, dizi, tiyatro oyunu, müzik eseri yapamadık. Halbuki Kurtuluş Savaşı millet olarak gururlanacağımız, özgüvenimizi artıran, birbirimizi sevmeye ve anlamayı sağlayan en büyük tutkalımızdır. Tüm dünyanın takdir ettiği bir insanı biz kendimiz belki de yeteri kadar anlamadık veya anlatamadık. İşte Turgut Özakman bu büyük eksikliğin giderilmesinde büyük rol oynayan bir insandı. Onun yüzlerce baskısı yapılan kitaplarıyla, milyonlarca insanımız nerelerden nereye geldiğimizi, milletçe en kıymetlimizin Cumhuriyetimiz olduğunu öğrendi" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Özakman'ın kendisinin hocası olduğunu söyleyerek, Özakman'ın Türk tiyatrosuna ve öğrencilik yıllarında kurdukları amatör tiyatroya verdiği destekten bahsetti.

"ULUSAL BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZI YAŞAYARAK YAZMIŞ"

Konuşma yapan bir diğer isim İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, Özakman'ın eserleriyle Türkiye'nin yakın tarihine ışık tuttuğunu ve ülkenin geleceği olan gençlerin yolunu aydınlattığını vurguladı.

Özakman'ın Milli mücadeleyi Çanakkale Savaşı'ndan alıp Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar eserlerinde anlattığını belirten Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt da "Turgut Özakman, adeta ulusal bağımsızlık savaşımızı safha safha yaşayarak yazmış. Bu inanılmaz bir edebi güç. Kendisini rahmetle yad ederken bize bıraktığı eserlerin hepsi için ona ömrümüz boyunca ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

HAYATI "ŞU ÇILGIN TÜRK" MÜZİKALİ İLE ANLATILDI

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Kurucu Üyesi Yazar Leyla Serpil ise köşesinde yazdığı hikayelerini kitaplaştırmak için çeşitli yayınevleriyle görüştüğünü ancak olumlu sonuç alamadığını ve yazarlığı bırakma noktasındayken, Özakman'ın kendisinin elinden tuttuğunu anlattı.

Etkinliğin sonunda sanatçı Pınar Ayhan'ın sunumuyla Özakman'ın doğumundan ölümüne kadar olan hayat hikayesi "Şu Çılgın Türk" adlı müzikal anlatı ile gözler önüne serildi.

Program sonunda Başkan Yaşar tarafından tüm katılıcılara çiçek, İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerim Daşçı tarafından ise Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman'a plaket takdim edildi.