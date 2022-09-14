İlköğretim Haftasını oyun havasıyla kutladılar Yerel Haberler İlköğretim Haftasını oyun havasıyla kutladılar Öğretmenler öğrencileriyle Ankara misket havası eşliğinde kurtlarını döktüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da birinci sınıfı başlayan minikler İlköğretim Haftasını okul bahçesinde öğretmenleri ile müzik eşliğinde Ankara misket havası oynayarak kutladı. İlköğretim Haftasını oyun havasıyla kutladılar Öğretmenler öğrencileriyle Ankara misket havası eşliğinde kurtlarını döktü AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da birinci sınıfı başlayan minikler İlköğretim Haftasını okul bahçesinde öğretmenleri ile müzik eşliğinde Ankara misket havası oynayarak kutladı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şiirlerin okunduğu kutlamada daha sonra oyun havaları eşliğinde devam etti. Yaklaşık 500 birinci sınıf öğrencisi ve öğretmenler okul hoparlörlerinden çalan müzik eşliğinde Ankara misket havası oynayarak haftayı kutladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiklerinin gözlemlendiği etkinlikte öğretmenler ise misket oynamadaki tecrübelerini sergiledi. Yaklaşık yarım saat süren kutlama etkinliğinin ardından çocuklar sınıflarına dönerek ders başı yaptı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan Karahisar Ankara Yerel Haberler

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