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Ankara haberleri... Çankaya'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel Haberler

Ankara haberleri... Çankaya'da Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Edinilen Ankara haberine göre Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü ve tretuvar ile sağlam hale getiriyor. Su sıçratmayan, uzun ömürlü, renkli-desenli asfalt kaldırım ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor.

Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü ve tretuvar ile sağlam hale getiriyor. Su sıçratmayan, uzun ömürlü, renkli-desenli asfalt kaldırım ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor.

Çankaya Belediyesi, sezon boyunca birçok mahallede yaptığı tam kaplama asfalt ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlerde kaldırımları yeniliyor, bakım ve onarımlarını yapıyor.

Uzun ömürlü olması ve en az 20 yıl dayanabilmesi dolayısıyla tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırımları birçok bölgede uygulayan Çankaya Belediyesi, 123 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor. Renkli desenli asfalt kaldırım öncesi yolları beton bordürle döşeyen Çankaya Belediyesi, bordür taşlarını ise kendi tesisinde üretiyor. Karataş Mahallesi'nde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisi'ndei kendi ürettiği taşları ilçedeki sokaklarda kullanan Çankaya Belediyesi, okullar açılmadan kaldırım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Çankaya Belediyesi, 8 yılda yaptığı 940 bin metrekarelik kaldırıma bu sezon hedeflediği 40 bin metrekareyi daha katarak Çankaya'nın kaldırım ihtiyacını büyük oranda tamamlamış olacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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