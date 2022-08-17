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Ankara haberleri! Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Ankara haberleri! Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Yerel Haberler

Ankara haberine göre Çankaya Belediyesi, yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu hafta Alacaatlı Mahallesi’nde tam kaplama asfalt işlemi yapıldı.

Çankaya Belediyesi, yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu hafta Alacaatlı Mahallesi'nde tam kaplama asfalt işlemi yapıldı.

Yakupabdal Mahallesi'nde bulunan Asfalt Üretim Merkezi'nde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı kullanan Çankaya Belediyesi, yıl sonu hedefi olarak belirlediği 100 bin ton asfalt serimi için tüm birimleriyle çalışıyor.

Her hafta farklı mahalle ve bölgede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Alacatlı Mahallesi 3387, 3281, 4920, 3313, 4921, 4916 ve 2991 sokaklarda tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmayacaklarının sözünü veren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hemşehrilerimizin mutlu olacağı, kendilerini huzurlu hissedecekleri ve iyi ki Çankaya'da yaşıyorum demelerini sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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